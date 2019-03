FOTOD | Kevadised veed on Soomaal ujutanud üle külateed

www.DELFI.ee RUS

Soomaa piiril on tee üle ujutatud Foto: Kenno Soo

Soomaal on alanud pluskraadide ja vihmasajude tõttu taaskord viies aastaaeg, mis on selle aasta kõrgeim veetõus. Suurvesi on Viljandimaal Tohvri külas üle ujutanud Soomaa rahvuspargi piiril asuva sõidutee.