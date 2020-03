FOTOD | Kevad tõstab Emajõe veetaset

Reedel (27.03) jõuab Läänemerele madalrõhulohk ja selle eel jõuab pilvevööndeid ka Eesti lääneserva, kuid sadu need tänastel andmetel ei too. Puhub lõunakaare tuul ja on tugevam Lääne-Eesti rannikualadel. Õhutemperatuur on öösel -3..+3, päeval +7..+12°C, jahedam on meremõjuga rannikul.

