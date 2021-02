FOTOD | Kesklinna Tornide väljakul asuti 15 000 euro eest lumelinna ehitama

Delfi andmetel läheb lumelinn maksma 15 000 eurot.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmm ütles, et jääskulptuurid on meie linna kodanike ja külaliste seas osutunud ülimalt populaarseks ning talverõõme pakub kindlasti ka Tornide väljakule kerkiv lumelinn. „Väljakule kavandatud lumekulptuurid pole valitud juhuslikult. Kuna veebruar on Eesti sünnipäevakuu ja 16. veebruar on vastlapäev, siis on see olnud ka meie inspiratsiooniallikaks,“ rääkis Haukanõmm.

Lumelinna kerkivad Eesti ja Tallinna jaoks olulised maamärgid, nagu näiteks Maarjamäe loss ja Paks Margareeta. Aga ka Tallinna UNESCO muusikalinnaks kandideerimist sümboliseerivad viiul ja kannel ning rahvakalendri tähtpäeva tähistav vastlakukkel. Skulptuuride autor on arhitekt Andreas Hinojosa.

Haukanõmm lisas, et kuna ilmastikutingimusi mõjutada ei saa, tuleb lumelinna rajamisel olla kiire ja paindlik: „Et jää ja lumi meie soovidega ei arvesta ning määrustele ja paragrahvidele kuigivõrd ei allu, peame tegema plaane väga kiiresti ning muutuvates oludes. Kuid keerulised olud ei tohi olla ettekäändeks, et midagi tegemata jätta. Tõsi küll – sellise jooksva planeerimisega kaasneb olukord, et detailid täpsustuvad sageli töö käigus ja me ei saa anda igal hetkel lõplikke ja põhjapanevaid vastuseid. Nii nagu jääskulptuuride säilivusaeg sõltub ilmaoludest, oleme ka lumelinna käivitanud nii, et teeme paralleelselt kõiki vajalikke ettevalmistusi, mis samal ajal üksteisest sõltuvad. Nii et tervikpilt võib homme olla juba veidi teistsugusem kui täna.“

Hetkel on Kesklinna vanema sõnul teada see, et tänasest algab lumevedu Tornide väljakule, et lumi jõuaks vajuda ja tiheneda. Ta selgitas, et kuigi eilse seisuga on kesklinna siseteedelt välja veetud enam kui 430 veoautokoormat lund, siis seda lumelinna ei tooda.

„Lumelinna tuuakse 100 kuupmeetrit ehk kuus koormatäit jäähalli puhastamisel kogutud lund, et see oleks võimalikult puhas,“ märkis Haukanõmm. „Kui ilm meid soosib ja pole liiga külm, siis loodame valmis saada vastlapäevaks, et lapsed ja kõik lapsemeelsed saaksid ikka tulla vastlaliugu laskma ja lumearhitektuuri nautima.“