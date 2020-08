FOTOD | Keskerakonna kongressi väisas ka skandaalne suurannetaja, kelle annetuse päritolu on uurimise all

Juhaste kuulas kongressil istudes rahulikult kõnesid, vesteldes aegajalt paari enda ümber oleva isikuga.

Juhaste tõusis avalikkuse huviorbiiti tänavu aprillis, kui selgus, et Keskerakond kogus esimeses kvartalis rahalisi annetusi 108 705 eurot, millest 50 000 eurot annetas vähetuntud ettevõtja Jana-Helen Juhaste. Kuna tegu oli ka parteide regulaarsete suurtoetajate mõttes äärmiselt suure annetusega, siis tekkis avalikkusel palju küsimusi.

Lisaks selgus hiljem, et Juhaste eksemehel Martin Künnapil on Tallinna linnale (mida juhib teatavasti Keskerakond) kuuluva hipodroomiga seoses ärihuvid. See kõik pani paljusid veelgi rohkem raha päritolus kahtlema. Asi kulmineerus tänavu 11. juunil, kui tuvastamaks Keskerakonnale annetatud 50 000 euro päritolu ja annetuse tegemise motiive, alustas riigiprokuratuur erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) kuriteoteates kajastatud info alusel kriminaalmenetlust. Menetluse edasisest käigust pole avalikkust seni teavitatud.

Juhaste ja Künnap saatsid ise meediaväljaannetel emotsionaalse avalduse, kus kinnitasid, et Keskerakonnale annetatud 50 000 euroga on kõik just nii, nagu Juhaste kogu aeg rääkinud on - Juhaste annetas eksmehelt saadud summa erakonnale, et sellega oma lapse isale kätte maksta.

Loe seda avaldust siit.

Peaminister ja erakonna esimees on annetust kommenteerides öelnud, et kui selgub midagi kriminaalset, siis tuleb vastavalt reageerida. Samuti lausus möönis Ratas Äripäeva raadiosaates "Kuum tool", et Keskerakond oleks pidanud Jana-Helen Juhaste 50 000 euro suurusele annetusele reageerima varem. Siiski ütles ta, et varasem kontakt Juhastega oleks olnud samasugune nagu peale meedia sekkumist ning annetuse puhul tekkis vaid üks küsitavus - annetus võib olla perekonnaseadusega vastuolus.