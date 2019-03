FOTOD | Keskerakonna büroo akendele soditi haakristid ja kirjutati roppusi

"Tegemist on jõhkra vandaalitsemisega ning pöördume kahtlemata politsei poole. Loodan siiralt, et teo tegija leitakse ning teda karistatakse vastavalt. Teeme esimesel võimalusel akende puhastamise. On väga kahetsusväärne, et meie seas on selliseid inimesi, kes taolisi ühiskonda lõhestavaid sümboleid avalikku ruumi lisavad," ütles Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi.

Kella 14.45 ajal tegeleti büroo akendelt vandaalitsemise jälgede kõrvaldamisega.