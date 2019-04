FOTOD | Keskerakond teatas, et uueks abilinnapeaks saab pikaaegne Kõlvarti nõunik Betina Beškina

Uus abilinnapea kandidaat Betina Beškina on töötanud linnavalitsuses seitse aastat. Kõlvart sõnas, et Beškina on linnasüsteemis pikka aega töötades tõestanud ennast tööka ja aktiivse inimesena, kes on valmis õppima, ennast arendama ja panustama eesmärkide saavutamisse. „Kahtlemata on tegemist väga olulise ja mahuka valdkonnaga, kuid olen kindel, et uus abilinnapea on valmis seda vastutust kandma ning töötab selle nimel, et Tallinn muutuks paremaks linnaks kõigile siin elavatele inimestele,“ ütles Kõlvart.

Beškina sõnas, et sotsiaalvaldkond on teda alati kõnetanud ning uus amet pakub võimalust panustada kõige otsesemalt inimeste abistamisele. „Sotsiaalvaldkond on väga mahukas, sisse elamiseks läheb aega ja selleks tuleb hästi kõvasti tööd teha, sest nüansse on palju. Kindlasti teen koostööd Volikogu sotsiaalkomisjoni esinaise Merike Martinsoniga, külastan hallatavaid asutusi, kohtun valdkonna asjatundjatega ja vastavate ühendustega,“ rääkis abilinnapea kandidaat.

Ta lisas, et Tallinn on aastatega sotsiaalvaldkonda palju panustanud, kuid teha on veel palju. „Suurem tugi puuetega inimestele ja omastehooldusele ning meie pealinna ligipääsetavamaks muutmine liikumisvaevustega inimestele on vaid mõned näited, millele soovin oma ametis rõhku panna,“ tõi Beškina välja.

Beškina on juudi päritolu, ta on Tallinna ülikoolis õppinud andragoogikat. Ta on töötanud juudi kogukonnas lastelaagrite juhendajana, kuid asus linnavalitsusse tööle juba aastate eest ning on väljendanud, et talle tema töö on seal väga meeldinud. Pikka aega on ta töötanud just Mihhail Kõlvarti nõunikuna.

Ta on abielus ning tal on üks laps. Beškina on 32-aastane. Ta ei ole Keskerakonna liige.