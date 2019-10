FOTOD | Kert Kingol oli arupärimisel kaasas vastulöökide spikker koos meeldetuletusega ministri tegevusaladest

Muuhulgas paistab spikrist välja ka tema eelkäijate välisvisiidid, et tuli mujale suunata, kui arupärimised pidanuks puudutama üht Kingo vastuolulisemat seisukohta - käia võimalikult vähe välismaal.

Memost on näha kõik endise ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametit pidanud Rene Tammisti lähetused kaheksa kuu jooksul, aga ka esinemise kuupäev riigikogu ees, mis leidis aset viis kuud peale ametisse nimetamist.

Samuti on näha, et Kingole on mitmekümneleheküljelises memos kirja pandud, millistes komisjonides ja nõukogudes ta regulaarselt osaleb ja millega tegelevad tema loodud töörühmad.

Põhjalik memo oli Kingole infotunnis kindlasti tublisti abiks, sest vastamisel oli tema pilk üsna tihti vihikusse suunatud.

