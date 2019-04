FOTOD | Kersti Kaljulaid riigivisiidil Portugalis: mõlemad näevad Euroopa liitu kui lahendust, mitte kui probleemi

„Eestil ja Portugalil on palju ühist – mõlemad me riigid on uuenduslikud ja digilembesed, mõlemas nähakse Euroopa Liitu kui lahendust, mitte kui probleemi. Ja mõlemas riigis on selge arusaamine, et julgeolek on jagamatu ning hõlmab 360 kraadi meie ümber, lisaks ka kübersfääri,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist oma Portugali kolleegiga. Vabariigi President tutvustas kohtumisel ka Eesti e-riigi võimalusi ja arengut.

Kahe riigi presidendid tõdesid, et kõike seda arvestades on kahe riigi ja nende ettevõtete vahelises koostöös peidus väga suur potentsiaal. „Mitmed Eesti ettevõtted on juba ka avastanud enda jaoks Portugali turu ja Lissaboni ühe sihtkohana, kuhu laieneda,“ ütles president Kaljulaid. Ta tõi näiteks idufirma Monese ja Pipedrive’i, mille mõlema kontorit ta ka riigivisiidil külastab, ning Bolt’i. Samas avaldas riigipea lootust, et teda riigivisiidil saatva äridelegatsiooni kontaktidest sünnib uusi koostöid.