FOTOD | Kersti Kaljulaid kohtub Kadriorus valitsusliikmetega: arutatakse ärevat olukorda Lähis-Idas

"Jälgime tähelepanelikult julgeolekukriisi kulgemist ning peame hommikul nõu presidendi, peaministri, kaitseministri ning väliskomisjoni esimehega," kirjutas Reinsalu varahommikul Facebookis.

Ratas märkis eile: "Eesti töötab värske ÜRO julgeolekunõukogu liikmena koos teiste riikidega selle nimel, et pingeid Lähis-Idas maandada ning konflikti edasist arenemist vältida. Eesti huvi väikeriigina on kindlasti see, et julgeolekuolukord maailmas oleks stabiilne, riikidevahelised suhted ennustatavad ning põhineksid rahvusvahelisel õigusel."

Traagilised sündmused Lähis-Idas said jätku ka täna öösel. Iraan tulistas üle 12 raketi Iraagis asuvate sõjaväebaaside pihta, kus asuvad USA ja koalitsioonijõud, sealhulgas ühes neist ka Eesti kaitseväelased. Rünnaku hetkel meie kaitseväelased baasis ei viibinud.

USA riigipea Donald Trump suhtub olukorda rahulikult. "Kõik on hästi! Iraanist lasti välja raketid kahe sõjaväebaasi pihta, mis asuvad Iraagis. Praegu toimub ohvrite ja kahjude hindamine. Seni kõik hästi! Meil on kõige võimsam ja paremini varustatum sõjavägi kogu maailmas, kaugelt! Ma teen avalduse homme hommikul."