FOTOD | Kersti Kaljulaid Kevadtormil: õppus on täitnud oma eesmärgi

Riigipea sõnul on Kevadtorm vaatamata koroonakriisi poolt põhjustatud piirangutele täitnud oma peamise eesmärgi. "Kõik ajateenijatest moodustatud tulevased reservüksused said komplekteeritud ja kokkuharjutatud. Nagu kohapeal võis näha ja tunda, on tegemist motiveeritud, julgete ja teotahteliste võitlejatega, kes loodetavasti ka reservis olles säilitavad tugeva kokkukuuluvustunde ja reageerimiskiiruse," märkis ta.

"Selle kõige eest tuleb eelkõige tänada ja tunnustada ajateenijaid ja neid väljaõpetavaid tegevväelasi, kes alates eriolukorra algusest on pidanud püsima oma kasarmutes ja harjutusaladel, kuid selle tulemusel jäi Kaitsevägi koroonaviirusest praktiliselt puutumata."

Riigipea sai kaitseväe keskpolügoonil kaitseväe juhatajalt kindralmajor Martin Heremilt ja 1. jalaväebrigaadi ülemalt kolonel Vahur Karuselt ülevaate õppusest ja sel nädalal toimuvatest lahinglaskmistest. Kaljulaid kohtus ka brigaadi staabi- ja sidekompanii ning 21. jalaväepataljoni miinipildujapatarei ajateenijate ja tegevväelastega, tutvus NATO lahingugrupi koosseisu kuuluva Briti tankirühma tegevusega ning jälgis lühidalt keskpolügoonil toimuvaid lahinglaskmisi.

Õppus Kevadtorm toimub tänavu 25. aprillist kuni 8. maini kaitseväe keskpolügoonil. Õppusel osalevad 1. ja 2. jalaväebrigaad ja liitlased, kelle tegevust toetavad küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.