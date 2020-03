FOTOD | Kersti Kaljulaid: igast inimesest sõltub, kui suurte kaotustega me sellest kriisist väljume

President ütles, et me ei tea, milleks me seoses koroonaviiruse levikuga valmis peame olema.

"Aus vastus on see, et täpselt me ju tegelikult ei teagi. Kõik see, mida me täna näeme, on juhtunud kaks nädalat tagasi. Selle põhjal, mida me täna näeme, võime ennustada, kui suur on tegelikult see jäämägi, mille tipp on diagnoositud haiged. Sellest me võime püüda ennustada, mis juhtub kahe nädala pärast," sõnas Kaljulaid.

"Saame ka näha, kas see haigus areneb niimoodi nagu juhul, kui me ei oleks pannud neid piiranguid peale, või siis niimoodi, et need piirangud tõesti toimivad. Kõige tähtsam on täna, et rohkem kui kunagi varem - ma tean, et see kõlab nagu klišee -, aga täna sõltub absoluutselt igast inimesest see, kuidas me selle kriisi läbime ja kui suurte kaotustega me sellest kriisist väljume," ütles Kaljulaid ja palus nii vähe kui võimalik näost näkku suhelda ja soovitas kassasabades mõistlikke vahesid hoida.

President märkis, et ka töökeskkonnas tuleb kasutada vajalikke ettevaatusabinõusid. Samuti rõhutas ta, et mitte mingil juhul ei tohiks juhtuda seda, et diagnoosi saanud inimene väljub kodust ja läheb poodi.

"Me peame suutma selle haiguse peatada." Kaljulaidi sõnul tähendab see matemaatiliselt seda, et iga haige inimene peab nakatama vähem kui ühte inimest.

President leiab, et inimesed peaksid rakendama väljas liikumisel iseenda jaoks rangemat reeglistikku. "Vahetult enne seda saadet kuulsin, et Tallinna linn sulgeb ka mänguväljakud. Ja põhjusega - seal on palju lapsi koos. Samamoodi suurte majade hoovides mängib palju lapsi koos. Laps on laps, me peame talle iga päev seda selgitama ja seletama, miks me praegu neid asju teha ei saa," rääkis Kaljulaid.