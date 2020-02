FOTOD | Keelavad sildid ja üleskaevatud teekate: Vabaduse väljaku ümbruses käivad suured tööd

Keelavad sildid, läbimatud teelõigud ja kaablid - just see paistab pargis silma. Loo juures olevad fotod on tehtud pühapäeval.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitas Delfile, et ameti tellimusel teostatakse Jaani kiriku ümbruse, Komandandi tee ning Harjumäe alumise ringi tänavavalgustuse rekonstrueerimise töid. Tööde raames uuendatakse tänavavalgustuse kaabelliinid, mastid ning valgustid.

Tööde maksumuseks on Sule sõnutsi vastavalt läbiviidud riigihankele 353 350,8 eurot. Tööde lõpptähtajaks on 15. mai ning töid teostab Elero AS.