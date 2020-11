FOTOD | Kas tali lõpuks tuleb? Tartut kattis täna hommikul õrn kiht lund

Täna päeval ulatub Eesti kohale hääbuva madalrõhkkonna serv ning poetab lund ja lörtsi, saarte rannikule ka vihma. Päeva peale kimbutab sadu enam Eesti lääneosa, õhtu poole ka lõunaserva. Sadu on rahulik ja korraga palju alla ei kuhja, kuid teepinnad on napilt alla 0°C ja nõnda libedus varitsemas just kõrvalteedel, kus libedusetõrjet tehtud pole.

Tuul on Lääne-Eestis nõrk ja muutliku suunaga, ida pool pöördub kagusse ja lõunasse ning õhtu poole on puhanguid 12 m/s. Õhutemperatuur on -1°C-st +1°C-ni, meremõjuga rannikul kraad-paar enam.

Homme nihkub Skandinaaviast madalrõhuvöönd Läänemere ja Soome kohale, teisalt muutub Venemaa kohal kõrgrõhkkond mõjusamaks. Kahe rõhuala piirimail tugevneb lõunakaare tuul, päeval on rannikul edelatuule puhanguid 15 m/s. Sajuhooge on öösel Lääne-Eestis siin-seal lörtsi ja vihmana, Lõuna-Eestis ja ka Virumaal sajab lund ja lörtsi. Päeval on sadusid enam Lääne-Eestis ja tulevad alla põhiliselt vihmana, sekka võib ka lörtsi poetada, sisemaal on sajuhooge vaid üksikuid. Õhtuks koondub sajuvöönd saartelt üle Loode-Eesti Virumaale.

Hea lugeja, saada sinagi meile pilte lumest aadressil vihje@delfi.ee.