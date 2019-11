FOTOD | Kas Kohtla-Nõmmel hukkunud mehed murdis salaalkohol? „Niipalju, kui ma mäletan, kainena neid peaaegu ei näinud“

Vene Delfi reporter rääkis mitmete Kohtla-Nõmme inimestega, kes on veendunud, et kolm pidevalt koos alkoholi tarvitanud meest surid salaviinast saadud mürgitusse, sest hankisid keelekastet võõrastelt. Samal ajal eeldavad teised, et mängus ei pidanudki salaviin olema, vaid mehed võisid surra ka tavalise alkoholi mürgituse tõttu.

Täna ütles Ida-Virumaa ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova, et meeste surma põhjus tuvastatakse ekspertiisi käigus. Esimesed tulemused selguvad uuel nädalal.

16. novembril avastati Sügise tänava eramajas 48-aastase mehe surnukeha. Samast majast, kus viinasõbrad regulaarselt koos käisid – neid ei seganud isegi see, et majas polnud elektrit - leiti kaks päeva hiljem tema 56-aastase joomakaaslase surnukeha. 25. novembril avastati meeste kolmanda kamraadi surnukeha. 45-aastane mees avastati teisest kohast, oma elupaigast Männiku tänaval.

Kohalike sõnul levisid sel päeval kuulujutud, et suri veel üks inimene. Prokuratuur lükkas aga selle spekulatsiooni kindlalt ümber.

Samal ajal eitavad elanikud kategooriliselt versiooni, et keegi kaupleb Kohtla-Nõmmel salaviinaga, mille ohvriks võisid mehed sattuda. „Ma võin kindlalt öelda, et siin ei müü keegi juba ammu salaviina. Pole selliseid kohti. Lihtsalt pole,“ kinnitas Delfile keskealine Rein. „Kust nad seda saasta võisid osta, ma ei tea.“

Rein märkis ka, et alkoholimürgitus tundub talle usutav. „See, et nad ei surnud ühel päeval, ei tähenda midagi. Organismi vastupanuvõime on kõikidel erinev – ühel andis kohe järgi, teised pidasid kauem vastu.“