FOTOD | Kardetud apteegireformi jõuetu algus. 25 apteeki suleti, 468 jäi avatuks

Kuid võta näpust, tuli hoopis teistsugune kriis ja kogu apteegireform vajus unustuste hõlma. Ei mingit apteekide massilist sulgemist või tragöödiat, et kodukoha ainus apteek kaoks ja ravimeid enam ostma ei pääse.



25 apteeki, peamiselt suurtes linnades, panid uksed kinni, 468 jätkavad tegevust.

Ravimiamet annab teada, et üks apteek Valga haiglas jääb mõneks päevaks suletuks, kuna omanik soovib apteegiteenuse osutamise alustamiseks täiendavalt aega.

Kahekümne viie suletud apteegi seas haruapteeke, mis ei pakkunud kogu apteegiteenust, vähem on põhiapteeke. Need apteegid on asunud linnades, kus apteegiteenuse kättesaadavusega probleeme ei ole. Suletavad apteegid asuvad järgmistes linnades: Tallinn (7), Tartu (5), Kohtla-Järve (2), Pärnu (2), Tapa (2), Rakvere (2), Narva (1), Viljandi (1), Põlva (1). Maardu (1), Sillamäe (1).