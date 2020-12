FOTOD | Käpikud, kreemid, kapad ja käsitööõlled - mida sai osta Tartu ohutul jõululaadal?

Tartu Turu juht Rene Kiis selgitas enne laada toimumist, et müüjad pakuvad laadal linlastele kohalikku käsitöö- ja toidukraami, mida tavakauplustest ei leia. "Pärast arutelusid Terviseametiga otsustasime, et võimalus jõuluostud vabas õhus sooritada aitab hajutada rahvamasse kaubanduskeskuses ning annab ühtlasi toreda võimaluse toetada kodumaiseid väikeettevõtjaid,“ kirjeldas Kiis.

“Kuna jõulude ajal soovitakse osta rohkem kodumaiseid ja erinäolisi tooteid, annab jõululaat väiketootjatele võimaluse oma kaupa inimestele tutvustada ning koroonaviirusest tingitud olukorras äri elus hoida. Mul on hea meel, et Tartu Turg teeb endast oleneva ja Tartu jõululaada pikk traditsioon saab jätkuda. Panen külastajatele südamele, et vastutus viiruse leviku tõkestamiseks lasub meil kõigil ja haigena tuleb kodus püsida," lausus ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles.