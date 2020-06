FOTOD | Kaljulaid kohtus Kuressaares Läti presidendiga, Leedu riigipea jättis tulemata

"Koostöö on keerulise kriisi lahendamisel võtmeküsimus ning meie riikide vaheline koostöö viimastel kuudel on olnud väga tihe ja tulemusrikas, seda nii inimeste kodumaale toomises kui ka pidevas infovahetuses ja tegevuste koordineerimises," ütles president Kersti Kaljulaid täna Kuressaares kohtumisel Läti presidendi Egils Levitsiga.

"Eesti ja Läti on mõlemad väikesed majandused, mis sõltuvad maailmamajanduses toimuvast. On oluline teha tihedat koostööd, et aidata kaasa meie majanduste ja ühiskondade taastumisele,“ lausus president Kaljulaid. Praegu on ka hea võimalus kasutada Euroopa Liidu taastekava, et muuta meie majandused rohelisemaks ja digitaalsemaks," lisas riigipea. "Üheks pandeemia õppetunniks on, et tuleb jätkata Euroopa Liidu ühise e-identifitseerimise sisseviimist, et oleks võimalik ka võtta kasutusele ühised e-teenused," lausus Kaljulaid veel.

Presidendi sõnul on tänane kohtumine hea näide ka sellest, et Balti riikide vaheline reisiliiklus jälle toimib ning avaldas lootust, et mitmed Läti turistid leiavad sel suvel tee Eestisse ja meie inimesed lähevad omakorda ilusat Lätimaad avastama.

Kaljulaid rõhutas, et Balti riigid peavad ühiselt panustama Rail Balticu projekti, mis aitab kaasa paremale ühenduvusele Kesk-Euroopaga ning on ka oluline meie julgeolekule. "Teine võtmeprojekt - sünkroniseerimine on samuti hästi edenenud, kuid peame jääma selles küsimuses ühtseks, et meie omavahelised eriarvamused ei jääks selle elluviimist takistama," lausus president.

Rääkides piirkonna julgeolekust nentis president Kaljulaid, et see ei ole praeguse kriisi valguses muutunud: "Venemaa retoorika ja tegevused ei lähe kokku. Taunime endiselt katseid kasutada ajalugu propagandarelvana. 80 aastat tagasi okupeeriti Balti riigid jõudu kasutades ning isegi 1940. aasta rahvusvahelise õigusega vastuolus," lisas riigipea.

Leedu riigipea jättis tulemata

Kuressaares pidi toimuma täna Eesti, Läti ja Leedu presidentide iga-aastane kohtumine, kuid Leedu president Gitanas Nausėda otsustas viimasel hetkel siseriiklikel põhjustel koju jääda.