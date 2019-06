FOTOD | Kalevlased avasid Lätis võiduka Skangali lahingu 100. aastapäeval mälestuskivi

Rahaliste vahenditega toetas projekti Eesti sõjamuuseum ja Kaur Vaabel firmast EREK, kes samuti andis kivile õige vormi ning valmistas mälestustahvli, platsi aitas ette valmistada Läti relvavendade ühingu eestvedaja Ēvalds Krieviņš.

Kaitseminister Luik: meie ja lõunanaabrite julgeolek on tihedalt kokku põimunud

Kaitseminister Jüri Luige sõnul oli võit Vabadussõjas, kus Eesti ja Läti väed võitsid ühisel rindel Saksa 6. reservkorpust, ülimalt oluline mõlema noore riigi jaoks. Ta märkis, et Eesti ja Läti julgeolek on väga otseselt seotud ka täna ning meie koostöö, mis toimub peamiselt Balti kaitsekoostöö formaadis, on tihedam ja laiahaardelisem kui kunagi varem.

“Meie ja lõunanaabrite julgeolek on tihedalt kokku põimunud. Piirkonna kaitse kindlustamisel on oluline verstapost Ādažis asuva Põhjadiviisi staabi käivitumine, mis tõhustab regiooni kaitset. See on Eestit ja Lätit teineteisele veelgi lähendanud,” lausus Luik.

Kaitseminister Jüri Luik asetas pärja Skangaļi lahingu mälestuseks avatud kivile ning võttis osa paraadist. Ühtlasi külastas Luik Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud sõjamuuseumi soomusrongi number 7 Wabadus, mis on võidupüha puhul Lätis külastamiseks avatud.