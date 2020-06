FOTOD | Kalevi jalaväepataljon pühitses reamehed nooremseersantideks

"Tapper, millega teid täna nooremseersandiks pühitsesime, on sõjakirvele omaselt terav ja vastupidav. Te olete äsja lõppenud kursuse käigus tõestanud, et olete oma värsket auastet väärt. Hoidke ka edaspidi oma mõistus teravana ning vaimu tugevana, sest just teie, drillseersandid, saate lähitulevikus tegevväelaste paremaks käeks juulis teenistusse asuvate relvavendade õpetamisel," ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem major Ain Tiidrus.

Lisaks jaanuaris teenistusse tulnud 1. jalaväebrigaadi sõduritele osalesid Kalevi jalaväepataljoni nooremallohvitseride kursusel kaitseväelased Scouts-, suurtükiväe-, tagala- ning logistikapataljonist.

Kursuse parima lõpetaja tiitli pälvis nooremseersant Mihkel Trees, kes koos oma teenistuskaaslastega hakkab juulis teenistusse asuvatele sõduritele oma teadmised edasi andma.

"See on tähtis eluetapp Eesti kodaniku elus ning mina tulin ajateenistusse kindla eesmärgiga – võtta maksimum. Soovin tulevastele sõduritele positiivset suhtumist, sest teenistus on siin põnev ja tunne hea,“ ütles nooremseersant Trees.

Kalevi jalaväepataljoni korraldatud nooremallohvitseride kursus kestis kokku 13 nädalat ning kursuse peamiseks märksõnaks oli pedagoogika. Et juba lähitulevikus hakkavad värsked nooremseersandid täitma instruktori rolli, pandi rõhk õpetamise oskuste arendamisele – iga kursuslane sai valmistada ja läbi viia kümneid erinevaid tunde alates üksikvõitleja oskuste ning lõpetades relvaõppega.