FOTOD | Kalamajast avastati ajalooline kalmistu

Rootsiaegne kalmistu avastati ehitus- ja trassitööde käigus, mida tehti arheoloogide valvsa pilgu all, sest ala on muinsuskaitse all. Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloog Martin Malve rääkis, et leiust teatati kohe talle ja tema meeskonnale ning üheskoos asuti maast välja koorunud avastust uurima.

"Kokku leiti kalmistult vähemalt 12 matust. Paljud hauad olid säilinud osaliselt varasemate ehitus- ja mullatööde tõttu. Enamik surnutest olid maetud kirstus. Üles võeti 9 täiskasvanut ja 2 imikut. Ühe surnu juurest saadi panusena kaasa pandud nuga, teiste matuste juurest esemeid ei saadud," ütles Malve.

Surnud olid maetud kahes kihis ja hauad asusid küllatki hõredalt, mis viitab sellele, et tegemist oli kalmistu äärealaga, lisas arheoloog.

Kalamajast avastatud kalmistu on huvitav ka seepärast, et sellest pole ajaloolisi märkmeid. "Tõenäoliselt pärinevad leitud matused Kalamaja kirikut ümbritsenud kirikaiast. Kalamaja kirik on küll kujutatud rootsiaegsel kaardil, kuid ajaloolised plaanid on küllaltki ebamäärased. Kirjalikest allikatest teame, et Kalamaja kirik rajati 1544.-1545. aastal," rääkis Malve. Kirik hävis Liivimaa sõjas 1571. aastal, taastati 1602. aastal ning hävis lõplikult Põhjasõja ajal.

Täppistöö

Pärast avastust asusid arheoloogid tööle, et leiud välja puhastada ja uurida, mis ajast need pärinevad ja kellele kuuluvad. Luuarheoloogi juhtimisel puhastatakse leiud hoolikalt kellude, lusikate, pintslite ja hambaorkidega välja.