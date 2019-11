FOTOD | Kalamaja kanepikasvanduses lõid taimed õitsele

"Juba õige pea, 12. novembril hakkavad sotsiaal-, majandus-, õigus- ja rahanduskomisjon arutama kanepireformi ettepanekut käsitlevat kollektiivset pöördumist, millele on alla kirjutanud üle 1000 inimese. Loodan väga, et sellest sünnib mõistlik lahendus kanepituru reguleerimiseks. Tsiteerides Luksemburgi tervishoiuministrit, siis viimase 50 aasta narkopoliitika on ajast ja arust ning kõik Euroopa riigid peaksid kaaluma kanepi legaliseerimist," ütles Randma lõpetuseks.