FOTOD | Kaja Kallas Reformierakonna 25. sünnipäeva galal: Eesti võiks näha kliimaneutraalsuses võimalust

"Meie murelaps on loomulikult Ida-Virumaa. Alustada tuleks sellest, et möönda – põlevkivisse jätkuv investeerimine pole mõistlik ja peame tegema pingutusi, et piirkonnas vajalikku tööstuspööret teha," toonitas Kallas. Selle asemel, et investeerida 600 miljonit põlevkiviõli rafineerimistehase rajamisse, tuleks see raha tema sõnul investeerida nii, et see tooks kaasa püsiva muutuse.

"Ida-Virumaal on töökad inimesed, kel on väga spetsiifilised oskused. Ei ole mõeldav, et kaevurid õpivad üleöö IT-töötajateks. Küll aga on neid võimalik ümberõppe abil rakendada tööstussektoris laiemalt," märkis Kallas. Investorite Ida-Virumaale meelitamiseks võiks pakkuda riigi tuge, et luua sinna näiteks teatud tööstussektori treeningkeskusi, mis võimaldaks inimestel saada väljaõppe ja investoritel õppida Eesti inimesi ning keskkonda usaldama.

"Kogu maailmas suureneb vajadus toodete ja teenuste järele, mis vähendavad süsnikuheidet. Ja see on kindlasti meie majanduse võimalus. Meie ettevõtted on tublid ja paindlikud, kui suudame riigina kiiresti reageerida," ütles Reformierakonna esinaine.

Kallas möönis, et Eesti ettevõtete üks põhiline takistus uutele arengusuundadele üleminekul on ligipääs kapitalile. Kui mitte teha põlevkiviõli investeeringut ja erastada Eesti Energia taastuvenergia osa, siis tuleks saadud raha tema hinnangul suunata Eesti kliimafondi. "Selle fondi põhiline eesmärk oleks tagada rahastus ettevõtetele ja ka avaliku sektori investeeringutele, mis viivad meid süsinikuneutraalsuse suunas või arendavad tooteid ja tehnoloogiaid, mis süsinikuheidet vähendavad," selgitas Kallas.