FOTOD | Kaja Kallas Jüri Ratasele: pidevalt maksudebatist rääkimine ei ole veel maksudebatt

Põllumajanduse otsetoetustest rääkides ütles Ratas, et viimased kolm aastat on neid suudetud hoida maksimumtasemel ehk 19,5 miljonit eurot, kuid järgmisel aastal on see ca 33 protsenti maksimumist ehk viis miljonit eurot. “Enne seda olid top-up toetused kaks kuni kolm aastat null.”

Ratas märkis, et teadus- ja arendustegevus saab raha juurde, kuid möönis, et ühe protsendini pole veel jõutud.

Pensioniteema juurde naasnud Kallas heitis Ratasele ette, et Ratas lubas erakorraliselt sajaeurost pensionitõusu (tegelikult lubati sada eurot koos indekseerimisega — toim). “Me ei naeruväärista seda, et pensionid tõusevad — loomulikult, pensionid peavadki tõusma —, aga lihtsalt see vahe lubaduse ja reaalsuse vahel on niivõrd suur,” rõhutas Kallas.

“Kui nüüd Jüri Ratas teeb näo, justkui tema ei olnud eelmise valitsuse peaminister, mille tagajärjel on tekkinud see suur puudujääk, et midagi ei ole võimalik teha eelarves, siis see ei vasta ju tõele. Ta oli ka eelmise valitsuse peaminister. Ta on pannud kokku neli riigieelarvet. Kui keegi teab riigi rahanduslikku seisu, siis teab seda Jüri Ratas. Ta läks teadlikult inimestele valimiste ajal andma lubadusi, mida ta ei suuda pidada,” väitis Kallas.

Saatejuhi tähelepanekule, et ka Reformierakond ei kippunud pensione erakorraliselt tõstma, vastas Kallas, et küsimus on selles, kas nad on seda lubanud. “Mina ütlen, et lubadused ei ole täidetud ja meie oleme teinud pensionisüsteemi suhtes väga palju häid tegusid, kui me räägime näiteks sellest, et me oleme alati hoidnud keskmise pensioni tulumaksuvabana, mida praegune valitsus ei tee. Keskmine pension läheb nüüd tulumaksu alla ehk siis sellest pensionitõusust võetakse veel tulumaksuga omakorda ära, nii et tegelikult kogumis pensionärid ei võida selle erakorralise tõusuga.”

Ratas nentis, et nii erakorraline pensionitõus kui tulumaksuvaba miinimumi tõstmine eakatele, et neid tulumaksust vabastada, olid arutelu all. “Erakorraline pensionitõus maksab Eesti maksumaksjatele 20,8 miljonit eurot ja tuli valida üks nendest ja me valisime erakorralise pensionitõusu.”

Peaminister meenutas, et 2007. aastal lubas toonane Reformeirakonna esimees Andrus Ansip pensionite kahekordistamist nelja aasta jooksul. “Toona olid pensionid suurusjärgus 6200 krooni. Sinna me jõudsime, et nad kahekordseks tõusid, 2017 aastal. See võttis kümme aastat aega,” rääkis Ratas.

“Tõsi, me lubasime sada eurot, ma siin ümber seda ei lükka. See oli indekseerimine pluss erakorraline pensionitõus. Täna me teeme 45 eurot. See on viimase kümne aasta suurim tõus ja kindlasti me astume ka järgmise sammu,” lubas Ratas.

Loe veel

Ta kinnitas, et keegi pole seoses riigieelarvega midagi valesti öelnud. “Rahandusministeerium tuli selle aasta aprillis välja oma sõnumiga, et maksud 2018. aasta lõpus ei ole selliselt laekunud. Mul oli täna õhtul kohtumine rahandusministeeriumi ametnikega ja nad ütlesid, et seda langust ei näinud keegi ette, sealhulgas ka peaminister ja rahandusministeeriumi ametnikud,” kinnitas Ratas.

Kallas märkis, et raha leidmine on prioriteetide küsimus ja viis jutu eelmise aasta katuserahadeni, mis ulatusid 30 miljoni euroni. “Selle eest oleks saanud pensione erakorraliselt rohkem tõsta.”

Kallas tõi välja, et praeguses eelarves on kirjas, et tulumaksu laekumine suureneb 25 protsenti. “Nüüd on küsimus, et kust see 25 protsenti tuleb? Kui te ütlete, et rahandusministeerium ütleb, et “ohhoo, seda raha lõpuks ei tulnudki”, siis mina küsin, et kas selles riigieelarves ei ole need numbrid kirjutatud selliselt, et pärast need numbrid ei laeku, et seal on bluffi sees?” küsis Kallas. “See 25 protsenti tuleb iga inimese taskust selle läbi, et tegelikult nad kaotavad tulumaksuvabas miinimumis.”

Ratas märkis, et Kallase väide prognooside kohta on põhimõtteline. “See on seadustes kirjas, et rahandusministeeriumi ametnikud teevad prognoosid iseseisvalt ja sinna poliitikud sekku, sealhulgas tulumaksuprognoosid, kas nad tõusevad 25 protsenti, 18 protsenti või 33 protsenti — see olnud väga tugevasti valitsuste ja peaministrite positsioon läbi aegade. Kui on väide see, et oleks pidanud prognoose muutma, siis põhimõtteliselt läheksid poliitikud rikkuma seadust ja seda kindlasti mina peaministrina ei tolereeri.”

Ratase sõnutsi tuleb tulumaksu laekumine palgakasvust.

Kallas täpsustas, et ta ei räägi valesti tehtud prognoosidest, vaid sellest, et Ratase valitsus on tekitanud eelarvesse puudujäägi. “Valitsus on selle raha ära kulutanud. Kõik need otsused, mis te tegite aktsiisipoliitikaga seoses, tõid riigieelarvesse miinuse ja selle tagajärjel ongi olukord, kus majandus on kasvanud, aga olukord on läinud halvemaks.”

Kallas maksudebatist: pidevalt maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt

Maksutemaatika juurde jõudes mainis Ratas, et maksukoormus langeb 2023. aasta lõpuks alla 33 protsendi, kui Kallas märkis, et maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt.