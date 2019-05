FOTOD | Kaitsevägi testib Malis koos kaitsetööstusettevõtetega mehitamata relvasüsteeme

Mali ekstreemne kliima võimaldab katsetada mõlema süsteemi töökindlust ning ühtlasi anda kaitseväelastele kogemus nende kasutamisel taktikaliste ülesannete täitmisel.

„Milrem Roboticsi meeskonna ja tehnika jaoks on tegemist välisoperatsiooniga maailma ühes raskeima kliimaga keskkonnas. See on meie jaoks hindamatu kogemus, millest õpitut saame kasutada edasises arendustöös,“ ütles Milrem Roboticsi kaitseprogrammide osakonna direktor Jüri Pajuste.

UGV-d on võimalik kasutada nii toetus- kui vaatlusplatvormina. Esimesel juhul saab sellega transportida varustust, näiteks laskemoona, mis vähendab sõdurite koormust. THeMIS on varustatud ka mitmete kaameratega, mis võimaldavad saada ülevaate ohtlikest aladest ilma sõdureid ohtu seadmata.

„Kasutasime UGV-d THeMIS ka enda missioonieelses väljaõppes ning tegemist on väga mitmekülgse süsteemiga. Mõlemad vahendid annavad rühmale täiendava võimekuse ning võimaluse katsetada seadmeid esmakordselt sõjalisel operatsioonil,“ ütles ESTPLA-30 rühmaülem nooremleitnant Aigar Piirisild.

Mehitamata õhusõiduk KX-4 LE Titan suudab tegutseda nii iseseisvalt kui integreerituna UGV-ga. Viimasel juhul on kaks süsteemi omavahel kaabliga ühendatud – selline lahendus pikendab märkimisväärselt UAV õhus püsimise aega, ületades mitmekordselt juhtmevabade droonide võimekust.

Mõlemat süsteemi katsetatakse missioonipiirkonnas esmakordselt ning need jäävad Malisse ligikaudu viieks kuuks.