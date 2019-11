FOTOD | Kaitseväelased ja liitlased kogusid heategevusliku Terasliblika jooksuga vigastatud veteranide toetuseks rekordsumma

Sel korral osales jooksul ligi 200 inimest kaitseväest, kaitseliidust, Tapal paiknevast liitlaste lahingugrupist ning Ämaris paiknevast õhuturbeüksusest.

Aastate jooksul on Terasliblika jooksul osalenud 1500 inimest. See tähendab, et meil on 1500 inimest, kes hoolivad vigastatud võitlejatest ning soovivad, et neil läheks ühiskonnas hästi. Ükski jooks ei saaks toimuda ka ilma heade sportlasteta ega sponsoriteta,“ ütles üritust korraldanud Õhuväe allohvitseride kogu esimees staabiveebel Janis Jallai ning tänas kõiki teenistujaid ja liitlasi, kes andsid oma panuse vigastatud veteranide osalemiseks Võitmatute mängudel.

Täna oli jooksmas ka endine kahevõistleja, treener ja olümpiavõitja Allar Levandi, kes ütles, et heategevuslikku jooksu tuleks tähtsustada ja meenutada mitmel suurel põhjusel. „Terasliblika jooks on austuseks nende võitlejate vastu, kes on saanud viga. Sport üleüldiselt on väga hea stressimaandaja ja see aitab viia halvad mõtted heade mõtete poole,“ ütles Levandi.