FOTOD | Kaitseväe uute automaatide tarneleping sai USA-s allkirjad

„Sõduri ja reservväelase jaoks on automaat kõige olulisem relv. Täna sõlmitud lepinguga saab kaitsevägi endale uue põlvkonna automaadi, mis on täpne, käepärane, töökindel ja moodne kogu maailma mastaabis,“ ütles Kusti Salm, kes lähinädalatel võtab üle kaitseinvesteeringute keskuse juhtimise. Salmi sõnul on USA relvatootja viimastel aastatel panustanud arvestataval määral tootearendusse ning nende relvad kuuluvad maailma kaasaegseimate hulka.

Tseremoonial osalenud Iowa osariigi senaator Joni Ernst ütles oma kõnes, et tunneb uhkust, kuna Eesti, kes seisab Venemaa agressiivse poliitika eesliinil, ostab uued relvad USA-st. „Eesti on meie usaldusväärsemaid liitlasi rahvusvahelistel operatsioonidel Afganistanis, Iraagis ja mujal. See, et Eesti hakkab kasutama Ameerika Ühendriikides toodetud relvi, on meile suur au,“ ütles senaator.

Esimese tellimusena hangib Eesti 16 000 automaattulirelva koos lisavarustusega. Uued automaadid on kohandatavad kasutaja pikkusele ning sobivad nii parema- kui ka vasakukäelistele. Relvad koosnevad moodulitest ja on hõlpsasti komplekteeritavad erineva pikkusega vintraudade, lisaseadmete, granaadiheitjate või päradega vastavalt lahingulisele vajadusele.