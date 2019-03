FOTOD | Kaitseväe uueks veebliks sai staabiveebel Enn Adoson

Saliste hakkab oma uues positsioonis nõustama ja andma tagasisidet NATO Euroopa vägede ülemjuhatajale kindral Curtis Scaparrottile, kas tema plaanid on NATO üleselt kõigile kohale jõudnud ning millised on päris probleemid, millega NATO-s on vaja tegeleda. Uus ametikoht tähendab sedagi, et aprilli lõpus kolib Saliste Belgiasse.

Kaitseväes alustas ülemveebel Siim Saliste oma teenistust 1994. aastal. Tema teenistuskohtadeks on olnud rahuvalve üksikkompanii, Balti pataljon, rahuoperatsioonide keskus, Scoutspataljon, kaitseväe ühendatud õppeasutused, maaväe staap ja NATO maaväe komponendi staap Heidelbergis.

2007. aastal lõpetas ta USA maaväe vanemallohvitseride akadeemia ning 2014. aasta mais sai temast kaitseväe veebel, kus tema vastutuseks sai kaitseväe allohvitseride ettevalmistus ja väljaõpe. Samuti on ta osalenud välisoperatsioonidel Kosovos, Bosnia-Hertsegovinas ja Afganistanis.

Kaitseväe veeblil on kindel koht kaitseväe juhtimissüsteemis kus ta esindab kogu rea ja allohvitserkonda. Kaitseväe veebel allub otse kaitseväejuhatajale, keda ta nõustab allohvitseride ja sõdurite teemadel.