FOTOD | Kaitseväe juhataja riigikaitse õpiku esitusel: rindele ei saadeta enam käes vintpüss ja jalas paar saapaid

Ta lisas, et õpik seostab omavahel praktilised teadmised, näiteks esmaabist, topograafiast, esmastest ellujäämisoskustest, riigi toimimisest, sõjaajaloost ning tänapäeva relvakonfliktidest ja kriisidest. “Noored saavad vastused olulistele küsimustele, nagu miks on oluline panustada ja kuidas nad saavad panustada riigikaitsesse ning mis roll on liitlastel,” lausus Rajaste.

Uus riigikaitseõpik on digitaalselt kättesaadav Kaitseministeeriumi kodulehel.