FOTOD | Kaitseväe akadeemias lõppes staabiohvitseride sõjaline baaskursus

"Võin julgelt öelda, et kursus oli intensiivne, kuid mitte ületamatu ning olen kursuslastega väga rahul. Nelja nädala jooksul näidati üles vastupidavust, koostööd ja tahet olla kaitseväelane," ütles staabiohvitseride sõjalise baaskursuse ülem kapten Kadri Rodima lisades, et väljaõppest valmistas küll enim raskusi relva ja- laskeõpe ning topograafia, kuid koos instruktorite ja kursuslaste abiga ei olnud ükski raskus ületamatu. "Soovin kursuslastele edu oma igapäeva teenistuses ja peatset kohtumist."

Nelja nädala jooksul õppisid kursuslased kaitseväe ülesehitust ja määrustikke, omandasid teadmised topograafiast ning läbisid ka välioskuste ja relvaõppe. Kursusel osalesid peamiselt meedikud ja meditsiinitudengid, kuid ka kaitseväe ja kaitseliidu töötajad.

"Otsustasin osaleda staabiohvitseride sõjalisel baaskursusel tänu kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini kursusele ning samuti sellepärast, et minu arvates peaksid olema ka tüdrukud rohkem teadlikumad riigikaitsest. Kõige meeldejäävam moment kursusest oli see, kui pidime pärast paari ööd metsas ning 20-kilomeetrist teekonda veel teetruubist läbi roomama," sõnas meditsiinitudeng Aana-Liisa Kaste, kes valiti kursuse parimaks naisõppuriks.

Parimaks meesõppuriks valitud meditsiinitudeng Otto Palu lisas, et temale jäid kursusest enim meelde orienteerumised ning lõpurännaku ülesehitus. "Rännaku kontrollpunktid olid väga ägedad ning just meeskonnatööle keskendunud, mistõttu see mulle ka väga meeldis," lisas Palu.

Staabiohvitseride sõjalise baaskursuse eesmärgiks on anda kursuslastele teadmised ja oskused tegutsemaks üksikvõitlejana kui ka lahingpaarina erinevates olukordades kooskõlas sõjaväelise väljaõppe nõuete ning kehtivate õigusaktidega.

Eile sooritasid kursuslased ligi 25 kilomeetrise lõpurännaku, mis koosnes erinevatest kontrollpunktidest, kus hinnati kursuslaste orienteerumisvõimet, meeskonnatööd ning takistuste ületamist. Lisaks lõpurännakule sooritasid kursuslased ka relva- ning laskeoskustesti.

Kaitseväe akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning kaitseliidule. Lisaks viiakse läbi ka erinevaid täienduskursuseid.