FOTOD | Kaitseminister Jüri Luik kohtumisel Läti ja Leedu ametikaaslasega: nüüd on oluline jätkata rahvusvaheliste õppustega

Ministrid kinnitasid ühiselt vajadust töötada selle nimel, et investeeringud sõjalise mobiilsuse edendamiseks kavandatavas Euroopa Liidu eelarvaraamistikus püsiksid vajalikul tasemel. Oluline on tagada nii Euroopa Liidu kui NATO põhiülesannete toimimine kriisitingimustes.

"Aeg-ajalt on vaja meelde tuletada, et heidutus ja kaitse on NATO selgroog. Võime koos kolleegidega rahul olla, et NATO lahingugrupid ja Balti õhuturbemissioon jätkasid planeeritud viisil kõigis kolmes Balti riigis oma tegevust ega olnud otseselt mõjutatud Covid-19 kriisist," sõnas Jüri Luik. "Nüüd on oluline jätkata rahvusvaheliste õppuste läbiviimisega regioonis, et hoida meie koostegutsemisvõimet ja üksuste valmidust," lisas ta.

Videokõnes NATO peasekretäriga kinnitasid Balti kaitseministrid oma jätkuvat pühendumist tagada kaitsevaldkonda investeerimine vähemalt NATO liikmesriikide vahel kokku lepitud mahus ning avaldasid heameelt, et liitlaste ühtsus ja solidaarsus on end tõestanud ka koroonaviiruse tingimustes. Peasekretär rõhutas, et liikmesriikide kaitse-eelarvete säilimine vähemalt tänastel tasemetel on praeguse tervishoiukriisi tingimustes oluline, kuna meid ümbritsevad ohud pole muutunud. Samuti juhtis peasekretär tähelepanu, et NATO riikide kaitsejõud on igakülgselt tõestanud oma olulisust tsiviilkriisiga toimetulekul.

Lisaks arutasid kaitseministrid kohtumisel regionaalse võimearenduse tulevikku Balti riikides ning rõhutasid valdkonnas koostöö jätkamise olulisust. "Balti regiooni kaitsevõime tugevdamine on meie ühine huvi, mis on kõigile kolmele strateegilise tähtsusega," tõdesid Luik, Pabriks ja Karoblis.

Kohtumise käigus tutvusid ministrid Lacusilsi harjutusalaga ja külastasid Läti kaitsejõudude lahingukooli Aluksnes. Luik, Pabriks ja Karoblis asetasid pärjad sõdades langenute ausambale Gulbenes.

Ministrid kiitsid heaks ka ühiskommünikee, milles kajastuvad Balti kaitseministrite ühised seisukohad arutluse all olnud päevakajalistel meie regiooni puudutavatel julgeolekuteemadel.

2020. aastal on Balti kaitsekoostöö juhtriik Läti, 2021. aastal saab selleks Leedu. Viimati kohtusid Balti riikide kaitseministrid 18. mail videosilla vahendusel.