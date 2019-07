FOTOD | Kaitseliidu uueks ülemaks sai kolonel Riho Ühtegi

Pidulik ülemate vahetustseremoonia toimus täna kell 14 Kaitseliidu koolis Alus Raplamaal. Senine ülem kindralmajor Meelis Kiili andis Kaitseliidu lipu üle kaitseminister Jüri Luigele. Minister usaldas Kaitseliidu lipu vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni uuele ülemale kolonel Riho Ühtegile.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul eeldab Kaitseliidu ülema ametikoht põhjalikke teadmisi riigikaitsest, pikaajalist teenistuskogemust ning strateegiliselt mõtlemise oskust. "Vabale tahtele tugineva sõjalise organisatsiooni liidriks olemine nõuab ohvitserilt ehk enamatki kui traditsioonilise sõjalise üksuse juhtimine," sõnas ta.

Luik kiitis Meelis Kiili senist tööd ja on veendunud, et kolonel Riho Ühtegi juhtimise all areneb Kaitseliit edasi järjepidevalt, tasakaalustatult ja professionaalselt. Ühtegi juhtimisel on loodud ja välja arendatud Eesti erioperatsioonide sõjaline võimekus, mida hinnatakse kõrgelt nii kodu- kui välismaal.

"Kolonel Ühtegi mitmekesine kogemus kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülemana annab tugeva eelduse tõsiseltvõetavaks ja kõrgel tasemel Kaitseliidu juhtimiseks ja arendamiseks," lausus Luik.

Kolonel Riho Ühtegi selgitas, et sõjandus on pideva muutumise käigus haaranud juurde üha uusi dimensioone ja käitumispõhimõtteid. Kaitseliidu areng peab Ühtegi sõnutsi jätkuma suunas, mis võimaldab tõhusalt ära kasutada vabatahtlike potentsiaali kriisis ja sõjas. "Olen uhke ja tänulik, et saan asuda juhtima sellist unikaalset ja laiapindset organisatsiooni, nagu seda on Kaitseliit," ütles Ühtegi, kes asub tänasest ametisse.