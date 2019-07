FOTOD | Kadrioru pargis murdus mädanenud puu

Pealtnägija sõnul murdus puu eile õhtul kella 21 ajal. Pildilt on näha, et puu on seest täiesti mädanenud ja selle murdumine ilmselt oligi aja küsimus.

Kadrioru pargi direktor Ain Järve ütles Delfile, et sellised juhtumid on ettearvamatud. "Kontrollime oma puid igal aastal. Sellelgi kevadel oli suuresti töös see samune tammesalu ümbrus. Võtsime ka laulupeo trassid erilise tähelepanu alla, sest oli ju teada, et läbi pargi liigub palju inimesi. Sellel talvel oleme teinud isegi päris hea tulemuse," rääkis Järve.

"See, et see tamm nüüd otsustas oma elupäevad lõpetada.. need asjad on ettearvamatud. Põlispuudega ei ole seal võimalustki ette näha, kas ta kukub kuu aja pärast või hoopis samal päeval," ütles Järve.