FOTOD | Justkui südasuvel: Reidi tee ääres pakuvad silmailu purskkaevud! Ent, kas need muudavad tee üliohtlikuks "liuväljaks"?

Fotod: Andres Putting Fotograaf-videoreporter RUS

Ei juhtu just tihti, et keset jaanuari näeks Eestis purskamas purskkaevusid, ent just nõnda Tallinnas Reidi tee ääres on. Tasub siiski märkida, et vesi voolab teele ja muudab selle libedaks.