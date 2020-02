FOTOD | Justiitsminister Raivo Aeg: kriminaalses joobes juhi arstitõendi võiks peatada

Aeg viitas, et joobes juhtimise temaatikat arutati ka valitsuse liikluskomisjonis ning justiitsministeeriumi pani omalt poolt lauale mitmeid ettepanekuid. Justiitsminister tõi näiteks parema tervisejärelevalve. “Näiteks peatuks kriminaalses joobes kinni peetud juhil juhtimisõigust andev arstitõend ning enne pole võimalik seda jätkata, kui arst on hinnanud isiku tervislikku seisundit - kas inimesel on tekkinud tõsine sõltuvus ja võib eeldada, et ta pidevalt jätkab purjus peaga sõitmist või oli see ajutine. Tervisenäitajate põhjal on seda tänapäeval võimalik selgelt tuvastada,” rääkis Aeg. Ta tõstis taas esile ka pikalt räägitud alkoluku temaatika, veapunktsisüsteemi sisseviimise jne. “Me kindlasti toetame neid ettepanekuid. Joobes juhtimise probleemist saame me lahti, kui vaatame asjale komplektselt otsa ega proovi probleemi lahendada ainult ühe võluvitsaga. See kindlasti ei õnnestuks,” ütles Aeg.

Alkohol ei seostu ainult liiklusega. Valdavalt on raskete vägivallakurjategude ühendav tunnus see, et need pannakse toime alkoholijoobes. Reeglina on isikud omavahel tuttavad. “Ühise viinavõtmise käigus tekivad arusaamatused ja kellegi eluküünal selle tagajärel kustub,” nentis Aeg.

Tõsi, vägivallakuriteod ise on tuntavas langustrendis ja seda eriti võrreldes 90-ndate aastatega. Kui näiteks 1995. aastal oli aasta jooksul 302 mõrva, tapmist või tapmiskatset, siis möödunud aastal oli see number 34. Elu kaotas möödunud aastal läbi vägivallakuritegude 23 inimest.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt tõi trendina välja arvutikuriteod ning nende sagenemist näitab ka ohvriuuring. “Näiteks erinevat tüüpi kalastamisega on kokku puutunud 40% küsitletutest,” märkis Sööt. Ta tõi näiteks, kuidas inimesi on hoiatatud meili-või sotsiaalmeedia sulgemise eest ning palutud vajutada lisatud lingile. “Üldjuhul on küsitluse andmetel ähvardajad ja andmete kuritarvitajad olnud võõrad inimesed, mitte oma tuttavad.”

Sööt märkis, et suurt osa arvutikuritegudest on võimalik ise ennetada - tegemist on kuritegudega, kus inimesel on võimalik hoiduda suvalisele lingile või meililisale vajutamisest. “Tuttav saadab lingi, inimene vajutab sellele. Siis võetakse tema konto üle, muudetakse paroolid ning hakatakse tema sotsiaalmeedia konto alt postitusi tegema. Või saadetakse e-kiri, palutakse täita lisatud ankeet aga muuhulgas sisestada ka oma paroolid. Selliseid juhtumeid on hulgaliselt,” tõi Sööt näiteks.

Pisut tõsisema osa arvutikuritegudest moodustavad sellised juhtumid, kus tungitakse sisse kellegi meilikontosse, muudetakse kontonumber ja saadetakse selle muudetud kontonumbriga meil äripartnerile. Viimane kannabki summa fiktiivsele kontole.

Aga on ka investeerimispettused, kus ohvrid kannavad heauskselt raha kelmide kontole. Eelmisel aastal oli politsei andmetel selliste juhtumite kahjusumma kokku kolm miljonit eurot.