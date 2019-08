FOTOD | Jüri Ratas kohtus kuninglike husaaride rügemendiga

Ratase sõnul sai ta Eesti ja Ühendkuningriigi tihedale partnerlusele ja koostööle kinnitust möödunud nädalal kohtudes Suurbritannia peaministri Boris Johnsoniga. „Eesti seisukohalt on liitlaste kohalolek Balti regioonis äärmiselt oluline ning me teeme endast kõik oleneva, et olla brittidele kui kõigile teistele liitlastele suurepärane võõrustaja. Nii Londonis, kui täna Tapal kuuldu põhjal võime olla kindlad, et see nii ka on,“ sõnas peaminister.

„Eesti julgeoleku tagatiseks on iseseisev kaitsevõime ning tihe koostöö meie NATO liitlastega. Sel suvel olime tunnistajaks erakordsele perioodile, kui samaaegselt viibisid Eestis Ühendkuningriigi maa-, mere- ja õhuväe üksused. Üheltpoolt näitab see brittide muljetavaldavat panust ja pühendumust, teisalt saadab aga selge sõnumi: 70-aastaseks saanud NATO on ühtne, kollektiivkaitse raudne ning Eesti kaitstud ja hoitud,“ kinnitas Ratas.

Eestis paikneva NATO lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, kelle panuseks on ligi 800 kaitseväelast, tankid Challenger 2 ning lahingumasinad Warrior. Lisaks osalevad hetkel lahingugrupis Prantsusmaa ja Island.