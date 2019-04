FOTOD | Jüri Ratas kohtumisel Läti presidendiga: oleme ühiste soovidega riigid ja ajame ühte asja

„Mul oli hea meel rääkida president Vējonisega meie riikide suhetest ja ühisest tulevikust. Eesti ja Läti on väga lähedased sõbrad ja naabrid, kelle jaoks on enesestmõistetav teha igas vallas tihedat koostööd. Oleme ühiste soovidega riigid ja ajame maailmas ühte asja,“ ütles Ratas.

„Meil on sisukad kultuurikontaktid, mida kinnitab näiteks Balti Kultuurifondi käivitumine ja ühise tõlkeauhinna väljaandmine. Samuti on oluline meie tegevus kahe riigi vahelise andmevahetuse parandamisel, suurem koostöö energiavaldkonnas ja tervishoius ning seismine regiooni heade transpordiühenduste eest, mis kõik on suunatud meie inimeste igapäevaelu lihtsustamisele. See üksmeelne mõtteviis peab ka tulevikus jätkuma.“

Ratas ja Vējonis vahetasid mõtteid ka Eesti ja Läti huvide üle Euroopa Liidus, kus käivad uue eelarvekava läbirääkimised aastateks 2021-2027. „Meil on väikeste, aga kiirelt arenevate riikidena sarnased taotlused – uus EL-i eelarvekava peaks tagama võimalikult sujuva ülemineku jõukamate riikide hulka,“ ütles Ratas. Vējonis ja peaminister Ratas puudutasid kokkusaamisel ka Brexitit ning Euroopa Liidu strateegilisi tulevikuküsimusi.