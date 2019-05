FOTOD | Jüri Ratas kohtub Pentus-Rosimannuse eestvedamisel reformierakondlastega

Keit Pentus-Rosimannus kutsus Ratase kohtumisele ning erakonna üllatuseks peaminister soostuski kohale tulema. Üritus toimub Palace Hotell Tallinnas. Tuntumatest reformierakondlastest on kohal vaid Pentus-Rosimannus ise.

Kell 18 alanud üritust ajakirjanikke kuulama ei lubatud. Teadaolevalt oli plaanis teha küsimus-vastus vormis kohtumine, kus peaminister suurima opositsioonierakonnaga mõttevahetust peab. Kohtumine peaks kestma umbes 19.30ni.

Pentus-Rosimannus täpsustas päeval Delfile, et tegu on Reformierakonna liikmetele mõeldud Chatham House reeglite järgi peetava debatiõhtuga, mida eelmise aasta kevadest igakuiselt korraldanud on.

"Sel korral olen kutsunud peaminister Jüri Ratase. Varasemalt on samasugusel üritusel külalisena käinud näiteks ka Eesti Ekspressi peatoimetaja Eerik Moora, Kaitseuuringute keskuse juht Sven Sakkov, Eesti Panga analüütik Kaspar Oja ja hulk teisi. Teemasid, mille üle peaminister Ratasega mõtteid vahetada, jagub."