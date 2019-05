FOTOD | Jüri Ratas käis külastamas "Tõe ja õiguse" võttepaika

Filmi Vargamäe külastuskeskus asub Vastse-Roosa külas, kuhu ehitati hooneid ja rajatisi 2017. ja 2018. aastal vändatud linateose jaoks. Algselt ainult võttepaigaks mõeldud kompleks sai nii omanäoline ja muutus tegijatele nii koduseks, et otsustati alles jätta ja külastuskeskusena avada, kirjutatakse Filmi Vargamäe kodulehel.

Külastuskeskuse ala suurus on 12 hektarit, millest suure osa moodustavad põllud. Filmi Vargamäe keskmes asub Mäe Andrese talu oma nelja hoonega. Selle ümber saab näha teisigi filmist tuttavaid kohti: sauna-vanade elamist, suurt kivi, väljamäe kuuskede raiumise kohta ja muidugi naabrimehe Oru Pearu taluhooneid. Kompleks on unikaalne, sest osa sellest on autentne eesti talumajapidamine ja teine osa kuulub filmimaailma.

Filmi Vargamäe külastuskeskus on avatud 26. maist 15. septembrini.

Režissöör Tanel Toomi "Tõde ja õigus" kuulus EV100 filmiprogrammi ja tõusis Eesti ajaloo vaadatuimaks filmiks, ületades veerandmiljoni vaataja piiri.