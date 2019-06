FOTOD | Jüri Ratas ja Martin Herem tunnustasid Eesti rahuvalvajaid

Ratase sõnul tugevdatakse Eesti julgeolekut nii väga kaugetes paikades liitlastega rahu ja stabiilsust tagades kui ka kodudes, kus kaitseväelastele on tagatud perekonna armastus ja tugi. See kõik lisab kindlust, et täpselt samamoodi aidatakse vajadusel üheskoos ka Eestit. „Teie olete meie kaitsepoliitika ja julgeoleku eesliin ning ma julgen isegi öelda, et samm sellest eesliinist lähemal,“ ütles peaminister ja lisas, et kindel võib olla ka riigi toetuses oma kaitsjatele.

Mai lõpus heaks kiidetud riigi eelarvestrateegias on kaitsevaldkonna arengule jätkuvalt tagatud üle kahe protsendi sisemajanduse koguproduktist, millele lisanduvad vahendid liitlaste võõrustamiseks ja kaitseinvesteeringute programm. Erilist tähelepanu pööratakse sõdurite kaasaegsemale relvastusele ja isikukaitsevahenditele.

Ratas rõhutas, et Eesti kaitseväelaste maine liitlaste silmis on vaieldamatult väga kõrge. „Mul on olnud võimalik selles veenduda nii eelmisel kevadel Liibanonis kui ka mullu oktoobris Malis. Te olete võtnud oma südameasjaks mitte ainult Eesti, oma pere või meie regiooni, vaid ka kogu maailma turvalisuse,“ ütles peaminister ja avaldas tänu ka nendele kaitseväelastele, kes praegugi välismissioonide koosseisus teenivad.

„See on hindamatu tähtsusega, et tänu oma tööle ja panusele andsite te paljudele inimestele julgust ja kindlust elada oma kodus. Tänan teid selle eest,“ lisas omakorda kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.