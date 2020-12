FOTOD | Jõuluturg ja valgusfestival on toonud rahvamassid vanalinna

Et välitingimustes pole vaja maske kanda ega rangelt 2+2 reeglist kinni pidada, on inimesed nähtavasti pandeemilise olukorra justkui unustanud. Parkimiskorraldaja kõneles Delfile, et sellist huvi vanalinna vastu pole ammu täheldanud.

Kõlvart: väliüritustel võiks maskikandmine olla kohustuslik

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart rääkis Delfi Erisaates, et tema hinnangul võiks väliüritustel olla koroonaviiruse leviku tõkestamist silmas pidades maskid kohustuslikud ja ta tänas tallinlasi, kes kannavad maske ka tänavapildis.

"Me jätkuvalt loodame, et välistingimustel võimalik jõulumeeleolu hoida, mõnedel väliüritustel osaleda. Väliüritustel maskikandmine peaks olema kohustuslik," märgib ta ja lisab, et tegelikult peaks iga inimene ka vabatahtlikult mõistma, et maskikandmine on praeguses situatsioonis vajalik.