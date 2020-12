FOTOD | Jõgeval kuulutati välja üle-eestiline jõulurahu

Jõulurahu sõnumis rääkis peapiiskop, et jumal on leplik. Nii sünnib jõululaps igal jõuluööl igasse perre, igasse kodusse. „Nõnda tahab jumal olla meie kõigi, tavaliste inimeste näoga, sõltumata ükskõik millisest eristavast asjaolust. Sellega annab ta kogu inimkonnale sõnumi – iga inimene on jumala näoline ja jumal on omakorda iga inimesega ühte nägu,“ ütles peapiiskop Viilma oma pöördumises.

Praegune jõuluaeg on teistmoodi, ent ka piirangute vahelt võib paista midagi head. „Koroonaviiruse üks positiivne õppetund on see, et oleme hakanud rohkem üksteisele silma vaatama. Inimese silmadest on võimalik lugeda välja palju: nii kurbust, aga ka rõõmu, armastust, aga ka vihkamist, hoolivust, vahel ka põlgust,“ lausus Viilma.

Kaljulaid rääkis on pöördumises, et tänavune jõuluaeg on ülim andmine – olla koos olemata, anda võib-olla üle andmata. „Me ei näe ülehomsesse, nädala ega kahe nädala taha. Aga me kõik teame, et elu ongi selline nagu sebra. Musta triibu järel tuleb valge ja valge järel must. Valget triipu peab suutma nautida ja musta pidi liduda nii kiiresti kui võimalik,“ lausus president.

„Täna teame, et viiruse põhjustatud kriisi lõpp ei ole enam teadmatus kauguses. Teadlased on teinud oma töö ja toomas meile abi. Kiiremini kui kunagi inimkonna ajaloos oleme koos töötades suutnud teha midagi, mis päästab ja säästab,“ sõnas president. Ta lisas, et nii vähe on jäänud üheskoos pingutada selle nimel, et meie vanaemad, vanavanaemad ja emad-isad saaksid kaitstud ning hoitud. „Juba varsti jõuab ka meieni see lootus, et me ei pea enam hoidma üksteisest eemale ja kaugele,“ märkis president.

Kokk andis edasi soojad jõulutervitused nii riigikogu kui vallavavolikogu nimel. Kokk rõhutas perega koos olemise tähtsust ning soovis, et see oleks ilus ja rahulik aeg.

Jõulurahu tule süütasid peapiiskop Viilma ning president. Kõik soovijad said oma laternaga jõulurahutuld ka koju viia. Kolmanda advendi küünla Jõgeva jõulupuul läitsid volikogu esimees Kokk ja vallavanem Lääne.

Üle-eestilist jõulurahu kuulutatakse Jõgeval välja 15. korda.