FOTOD | Jõgeva põhikool ja linnaraamatukogu alustavad tööd uues hoones

Uus hoone toob koolipere ühe katuse alla, eelnevalt olid põhikooli õpilased jagatud kahe maja vahel. Maja on ehitatud 680 õpilasele ning vastab koolipere vajadustele. Koolimajas ja raamatukogus on pinda 6260 ruutmeetrit, millest 630 on linnaraamatukogu kasutuses.

Uues põhikoolihoones on loodud lastele nüüdisaegne õpikeskkond. Tõusva astmestikuga aatrium sobib nii õppetööks, ühisloenguteks kui ka puhkamiseks. Õppuritel on ka piisavalt võimalusi liikumiseks.

Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu sõnas, et koolipere on õppeaasta eel põnevil ja ootusärev. „Uus koolimaja annab meile kaasaegse õppekeskkonna, oleme seda kaua oodanud. Saame sel aastal katsetada ka uut päevakava ja õuevahetunde,“ sõnast ta. Direktor lausus, et nad on koolimaja üle uhked, hoone on ühteaegu ilus ja funktsionaalne.

Jõgeva vallavanem Aare Olgo sõnas, et 1. septembril saavad lapsed alustada oma kooliteed suurepärastes tingimustes. Viie aasta eest koolimaja ehitusplaanidega alustades rõhutas Olgo, et Jõgeva laps peab oma haridustee läbima parimas keskkonnas. Nüüd on see soov reaalsuseks saanud.

Jõgeva põhikooli ehituse projektijuht ja vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder nentis, et sisustustööd kulgesid plaanipäraselt ja augusti lõpuks said kenasti paika viimased mööbliesemed nii kooli kui raamatukogu osas.

„Koostöö on olnud väga hea. Oleme tellijana tänulikud, et kasutatud on häid materjale ja kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Ka kooli sisekujunduses võib näha küllalt keerulisi, aga visuaalselt kauneid lahendusi,“ märkis Teder.