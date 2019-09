FOTOD | Järvamaal pages juht politsei eest ja peitis end lõpuks metsa

Eile 20.30 paiku teostasid politseinikud Järvamaal Pärnu-Rakvere maanteel liiklusjärelevalvet. Nad nägid BMW juhti, kes sõitis kohati kiirusega üle 140 km/h. Juhile anti peatusmismärguanne, aga selle asemel, et seisma jääda, otsustas juht põgeneda. Väidetavalt otsustas ta pageda, sest tal puudub juhtimisõigus.

Lühikese tagaajamise käigus küündisid suurimad kiirused ligi 200 km/h.

Paide jaoskonna välijuht Raimond Innos rõhutab, et kui politsei annab sõidukile peatumismärguande, peab sõiduk peatuma. "Politsei eest minema kihutamine on suureks ohuks kõigile liiklejaile, sealhulgas juhile endale," märkis ta. "Tegu oli äärmiselt õnneliku juhusega, et keegi suurel kiirusel, kohati vastassuunavööndis kihutanud auto tõttu viga ei saanud," lisas ta.

Vodja kooli juures hakkas BMW lõpuks peatuma, veel liikuvast masinast hüppas välja juht, kes ööpimeduse varjus metsa peitu jooksis. Kuigi õhtul ei õnnestunud teda kätte saada, on politseile juht teada ja kui ta kätte saadakse, hakatakse menetlustoimingutega pihta.

Väidetavalt sundisid juhti seisma jääma autos kaasa sõitnud kolm reisijat, kes surmahirmu tundsid.