FOTOD | Järvamaal hukkus traagilises liiklusõnnetuses naine

Häirekeskus sai täna kella 16 ajal teate raskest liiklusõnnetusest Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 92. kilomeetril.

Naine oli autos üksi, tema turvavöö oli kinni ja teisi sõidukeid liiklusõnnetuses ei osalenud. Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus ütles, et esialgseil andmeil kaotas Tallinna suunas liikunud Chrysleri roolis olnud naine auto üle juhitavuse, kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis teelt välja.

"Selle tagajärjel rullus auto mitmel korral üle katuse ja kahjuks hukkus sõidukit juhtinud 60-aastane naine sündmuskohal," sõnas Mõttus.

Teelõigul oli piirkiiruseks 90 kilomeetrit tunnis.

"Roolis olnud naise tervisliku seisundi ja põhjuse, miks sõiduk vastassuunda kaldus ning teelt välja sõitis, selgitab välja alustatud kriminaalmenetlus, aga õnnetusteni võivad viia esialgu ebaolulisena näivad asjad. Seepärast on oluline keskenduda vaid liikluses toimuvale," märkis välijuht.

"Samas tuletan meelde, et suviselt soojad ilmad kütavad sõidukite salongid väga palavaks ja see võib omakorda inimesed uimaseks muuta," ütles Mõttus. "Seetõttu on oluline salonge jahutada ja enne sõitma hakkamist vett juua ning vajadusel ka selleks sõidupause teha."