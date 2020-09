FOTOD | Jalgratturid kogunesid linnavalitsuse ette meelt avaldama: kaherattalisel liikumine on Tallinnas liiga ohtlik

Meeleavalduse kutsusid kokku kohalikud sotsiaaldemokraadid. Selle otseseks ajendiks sai esmaspäevane telesaade "Laser", kus võis näha kõrge linnaametniku Talvo Rüütelmaa naeruvääristavat suhtumist jalgratturite turvalisusesse.

"Rohkem rattureid tuleb liiklusesse siis, kui selleks on olemas korralikult tähistatud ja turvalised rattateed. Rattaliikluse soodustamiseks tuleb ellu viia Tallinna rattastrateegia. Tuleb rajada selgelt eraldatud ja ohutud rajad ratastega liiklemiseks. Mitmed Euroopa linnad toetavad otseselt rataste ostu või remonti. Tallinna koolide ja asutuste juurde tuleb rajada mugavad katusega rattaparklad. Need ei ole ülemäära kallid ega ka mitte keerulised lahendused. Tihti räägitakse, et meie ilm ei sobi. Kuid näiteks Norra pealinnas Oslos, Stockholmis ja Helsingis sõidetakse kordi rohkem rattaga, kui Tallinnas. Oslos muide ei hukkunud möödunud aastal ühtegi jalgratturit, Tallinnas oli hukkunuid kaks. Jalgratas ei ole pelgalt vaba aja sisustamiseks, jalgratas on igapäevane liiklusvahend," sedastas Sotsiaaldemokraatlik erakond pressiteates.