FOTOD | Jägala joa kandis voorivad turistid tekitavad kohalikele meelehärmi

Valla ja politsei ühispanus

Parkimismure lahendamiseks on korrakaitsjad olnud suhtluses ka kohaliku omavalitsusega. Koos püütakse parkimisprobleemile leida lahedusi, kuidas jätkuvate talveilmadega saaksid inimesed loodusimet nautimas käia nii, et liikluseeskirjade ja seadusega vastuollu ei mindaks ning kohalike turvalisust ohtu ei seataks.

” Parklad on lumevabad, liikluskorraldusvahendid selgelt nähtavad ning püütakse leida võimalusi parkimispinna laiendamiseks. Ivo Roosimägi

"Vald on omalt poolt seni igakülgselt panustanud – olemasolevad parklad on lumevabad, liikluskorraldusvahendid tee ääres on selgelt nähtavad ja arusaadavad ning püütakse leida võimalusi, kuidas parkimispinda laiendada," kirjeldas Roosimägi lahenduskäike. "Kuid mõistetav on seegi, et kui huvilisi satub sinna ühel ajahetkel väga palju korraga, siis nad lihtsalt ei mahugi olemasolevatesse parklatesse ära. Seetõttu peavad turistid ka ise omaltpoolt panuse andma ning liiklusmärkidest ja nendega kaasnevatest nõuetest/kohustustest kinni pidama."

Roosimägi toonitas: kui turist märkab kohale minnes, et parkla on täis ja kõik lubatud parkimiskohad on juba kinni, tuleb vaatamisväärsuse külastus kas edasi lükata või leida autole eemal selline parkimiskoht, mis kedagi ei ohusta, sega ega keelatud pole.

"Üksteisega arvestamine, seaduskuulekus ja viisakus on siin ilmselt võtmesõnadeks, kuis kauaoodatud krõbeda ja lumise talvega kaasnevaid välitegevusi ja nähtusi nautida nii, et osade rõõmust ei saaks teiste pahameel või seadusrikkumine," märkis Ida-Harju piirkonnavanem lõppsõnaks. "Kui siiski aga peaks tekkima liiklusoht, keegi on kinni pargitud või kui kõrvaliste tegevus ikkagi tavapärast elu häirib, tuleb abi saamiseks vahetult helistada häirekeskuse numbril 112 ning politseipatrull selgitab tekkinud olukorda juba lähemalt ning tarvidusel võtab liiklusrikkujad vastutusele."