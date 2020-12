FOTOD | Jaak Joala skulptuur jõudis Viljandisse

Jaak Joala kuju tegi skulptor Mati Karmin. Monument oli toomise hetkel kaetud ning paigaldamise ajal võeti kate ümbert ära ning mitmed inimesed nägid kuju oma silmaga. Peale kuju paigaldamist kaeti kuju ning kate eemaldatakse skulpuurilt 31. detsembri pärastlõunal.

Kuigi kuju jõudis Viljandisse alles täna, on see juba paar kuud inimestele pahameelt valmistanud. Formaalselt on justkui kõik korrektne. Tänavu juuli lõpus tegi MTÜ Meie Viljandi linnale ettepaneku rajada Viljandisse mälestusmärk Jaak Joalale ja taotles selleks 68 400 eurot. 12. oktoobril otsustas linnavalitsus taotluse rahuldada ja eraldas mittetulundusühingule 50 000 eurot.

Päev hiljem saatis Meie Viljandi seitsmele skulptorile kutsed osaleda Jaak Joala mälestusmärgi ideevõistlusel. MTÜ juhatuse liige Harri ­Juhani Aaltonen ütles Eesti Ekspressile, et valis skulptorid, kelle võistlusele kutsus, välja guugeldades. Ideevõistluse tähtajaks anti kaks nädalat. Ainsana osales võistlusel Mati Karmin.

