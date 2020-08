FOTOD | Jaak Aaviksoo annab Tallinna tehnikaülikooli rektori ameti professor Tiit Landile üle

Mai keskel valis Tallinna tehnikaülikooli nõukogu salajal hääletusel ülikooli uueks rektoriks senise Tallinna ülikooli rektori Tiit Landi. Ülikooli juhiks pürgis toona kolm inimest: ametisolev rektor Jaak Aaviksoo, Jarek Kurnitski ja Tiit Land.

"Hea tehnikaülikooi pere. Eesti kultuuriruumis kõlab nimi Tehnikaülikool väga hästi. Kas pole? Ja mul on väga hea meel, et mul on võimalik asuda just tööle tehnikaülikooli,” sõnas Land.

Land rõhutas, et on oluline olla nii Eesti kui rahvusvaheline ülikool, mida hinnatakse siin ja sealpool piiri.

Land lisas, et kuigi ülikool peab ajaga kaasas käima, ei tohi unustada traditsioone. “Tulen TTÜ rektori ametisse Tallinna ülikoolist. Jah, kindlasti on TLÜ paljuski teine õppeasutus. Muidugi ei proovigi ma kõike kaasa võtta. Igal ülikoolil on talle omane tee. Aga mul on kindel tahe võtta kaasa siia tava otsustada asju meeskonnana. Tean, et sellele on ka nõrgad kohad," nentis ta.

Land rääkis, et loob ettevõtlusprorektori ametikoha, et toetada tudengite ettevõtlikkust.

Rektor Tiit Landi inaugureerimisel rõhutas president Kersti Kaljulaid, et meie tänane heaolu ilma suurema teadusrahastuseta edeneda ei saa. „Tahan seista koos täna ametisse asuva rektori Tiit Landiga, kõigi teiste rektoritega ja kogu teadusavalikkusega jätkuvalt selle eest, et meie ühiskond mõistaks paremini heaolu tekkemehhanisme arenenud ühiskonnas, mis meie praegusel elatustasemel ei saa enam kuidagi edeneda teadusrahastuse olulise suurendamiseta,“ kinnitas riigipea.

Teadusleppele kirjutavad kõik Eesti erakonnad peaaegu alla, ent see on senini jäänud täitmata, mis omakorda tähendab president Kaljulaidi hinnangul riski, et Eesti suutlikkus Euroopa teadusraha kaasata võib hakata langema. „Kui oma rahakotis ulub tuul, siis ei ole kaua võimalik loota, et meie praegu väga heas korras kõrgharidustaristu, mille suuresti on ka kinni maksnud ELi maksumaksja, suudab enam argumendina toimida. Ei suuda, sest põhiargument – intellektuaalne vara ehk teadlane – võib kaduda kuhugi rahvusvahelisse keskkonda, jäädes ehk siiski lootma, et kallil kodumaal ajad muutuvad ja on põhjust tagasi tulla,“ lausus riigipea.