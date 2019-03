FOTOD ja VIDEOD | Rainer Vakra lõputöö on plagiaat, komisjon tegi ettepaneku tema kõrgkoolidiplom tühistada

Otsus vormistatakse umbes nädala jooksul, misjärel see edastatakse ka Vakrale. Siis saab kinnitada ka lõpliku otsuse. Komisjoni kuuluva TLÜ õppeprorektori Priit Reiska sõnul on edasine eelkõige juriidikasse puutuv, akadeemilises plaanis on asi selge.

Veebruari lõpus kokku tulnud TLÜ akadeemiline komisjon tutvus Rainer Vakra 2002. aastal kaitstud lõputööga ja Säästva Eesti Instituudi (SEI) samal aastal koostatud aruannetega. Sealjuures tellis komisjon töö hindamiseks ekspertiisi.

Vakrat magistrikraad bakalaureusediplomist ilmajäämisele vaatamata Reiska sõnul ohus ei ole.

Tänasel koosolekul käis selgitusi andmas ka Rainer Vakra ise, kes kinnitab jätkuvalt, et ta ei ole SEI raportit oma töösse kopeerinud ja nägi SEI raportit alles nädala eest.

Tal on võimalik otsus ka edasi kaevata. Kas ta seda võimalust kasutab või mida ta otsusest arvab, Vakra Delfile täpsemalt kommenteerima ei soostunud, öeldes, et soovib ära oodata, kuni talle antakse edasi komisjoni otsuse projekt.

