FOTOD ja VIDEOD | Jaak Aab: Paavo Pettai tootis meile vähe reklaami, ta rohkem vahendas teenuseid

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi 2019. aasta 8. aprillil Keskerakonnale ettekirjutuse, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus ligikaudu üks miljon eurot. Keskerakond sellega ei nõustunud ja pöördus kohtusse.

Tänase otsusega rahuldas Tallinna halduskohus Keskerakonna kaebuse ja tühistas ERJK nõude tagastada OÜ Midfieldile 1,02 miljonit eurot.

Keskerakondlane ja riigihaldusminister Jaak Aab ütles, et asja kommenteerib tema, kuna ta on juhatuse liige, aga ka erakonna peasekretär. "Olen seotud vanade rahaasjadega," lisas ta. "Tänane otsus kinnitab seda väidet, mida me ka ERJKs üritasime tõendada. Et ettekirjutise aluseks pole piisavalt tõendeid," rääkis ta.

Aab väitis, et Keskerakonna vastuväiteid ei arvestatud. Küll aga leidis kinnitust, et kõigi teenuste eest esitatud arved on tasutud Keskerakonna poolt, seda küll väikese viivitusega. "Ka tol ajal, kui olin peasekretär, maksime järgi," ütles Aab. Tema hinnangul on Midfieldi väidet, et osa kasumist on saamata, raske ERJKl kinnitada. "Miks arvetes väidetav kasum ei kajastanud? Raske hinnata," sõnas Aab veel.

Intervjuus Delfile pidas Aab Midfieldi tegevust Keskerakonna vastu juba ebaõiglane. "Tänane otsus viitab, et ERJK menetluses kuulati Paavo Pettaid (Midfieldi juhti)," sõnas Aab. "Põhiline tõendamine, mis Pettai poolt on, et ta ei lisanud arvetele omakasu marginaali. Tema ekspert ütles, et see on 38 protsenti. Meie ekspert ütles, et see on kuskil viis protsenti," ütles Aab.

Lisaks ütles Aab, et Pettai vahendas reklaami, tootis väga vähe. Lisaks olevat viis protsenti kasumit juba tasutud.





Polnud piisavalt tõendeid

Keskerakonda esindab advokaat Toomas Vaher, kes on ka pressikonverentsil. "Vaidlus on olnud pikk ja keeruline," alustas ta. "Polnud piisavalt tõendeid, et välja selgitada pika aja jooksul toimunu," lisas ta. Vaheri sõnutsi polnud ERJK piisavalt skeptiline andmete usaldusväärsuses.

Vaher lisas, et teatud metodoloogiliste küsimuste osas on küsimused õhus ning kohtuotsus pole mustvalge. "Saame tõdeda, et ettekirjutis sellisel moel, nagu tehtud on, püsima jääda ei saa," ütles advokaat. Hiljem selgitas Aab veel, et metodoloogiliste küsimuste all peetakse ERJK arvutasi ning kuidas väidab Midfield, et arvetelt puudub kasum. "Meie (Keskerakond - toim) ütleme, et kasum on arvetesse arvutatud, Midfield ütleb, et pole," selgitas Aab vaidluse sisu.